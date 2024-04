Atingidos por enchente em Arroio do Meio recebem casas temporárias

O governo do Estado entregou, na sexta-feira (19), 28 casas temporárias em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A ação é fruto do trabalho integrado entre secretarias estaduais e do apoio da iniciativa privada, por meio de parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). A entidade doou as unidades habitacionais provisórias em parceria com as empresas do ramo da construção civil a ela associadas. A prefeitura de Arroio do Meio cedeu o terreno.

As moradias temporárias de Arroio do Meio localizam-se em um terreno de 8,8 mil m² no bairro Novo Horizonte, previstas para serem ocupadas por até três pessoas. Famílias com mais de três membros devem ocupar mais módulos. Também foi incluído o plantio de gramas e a instalação de brinquedos para as crianças. O anteprojeto de implantação de acessos e áreas de convivência foi feito pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab).

Além das tratativas com o Sinduscon, a Sehab, em conjunto com as prefeituras, realizou um levantamento das áreas com infraestrutura e topografia adequadas e disponíveis para a construção das moradias temporárias. Parte dos estudos foi feita in loco, com servidores deslocados para a região, e parte foi realizada na própria secretaria, por meio de aproveitamento das áreas selecionadas por imagens de satélite e programas de computador. A definição dos terrenos demandou tempo, devido ao índice de destruição dos locais e à dificuldade de localizar espaços públicos municipais ou estaduais fora de potenciais áreas de risco.

Em princípio, as 40 unidades anunciadas no ano passado seriam divididas igualmente entre os municípios de Muçum e Roca Sales, que tiveram quase a totalidade das suas áreas afetadas pelas fortes chuvas. No entanto, após levantamento realizado pela Sehab junto às equipes das prefeituras, verificou-se uma demanda menor do que o volume proposto. Assim, as doações foram redistribuídas entre Arroio do Meio e Roca Sales, uma vez que outros municípios da região não formalizaram interesse. As residências de Roca Sales devem ser entregues no início de maio.

O modelo de casas temporárias foi inspirado nas vilas de passagem erguidas em São Sebastião, no litoral de São Paulo, quando da tragédia climática ocorrida em fevereiro de 2023. Depois que as famílias forem encaminhadas às casas definitivas, os espaços poderão ter outra destinação a ser escolhida pelas prefeituras.