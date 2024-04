UCPel inaugura ambulatório especializado em dermatologia em Pelotas

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) inaugurou, na semana passada, um novo ambulatório de dermatologia especializado em psoríase e doenças cutâneas graves. A iniciativa conta com o apoio da direção do curso de medicina, e é liderada pelos professores Joice Göebel, Ralph Vighi da Rosa e Hiram Larangeira.

O novo ambulatório da universidade do Sul do Estado tem como objetivo incentivar alterações sistêmicas e emocionais relacionadas às doenças, além de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e levantamento realizado pela equipe de dermatologia da UCPel, existem cerca de 14 mil pacientes com psoríase na região Sul do Estado. Destes, 20% tendem a evoluir para formas graves, podendo gerar sequelas físicas e emocionais. O ambulatório vem como uma solução de serviço de qualidade para os afetados.

Segundo a professora do curso de medicina da UCPel, Joice Göebel, o ambulatório recém lançado proporciona aos alunos uma visão multidisciplinar da dermatologia, indo além da pele, como é sempre salientado em sala de aula. Além disso, é de extrema importância para formação de novos profissionais. O atendimento no local acontece nas sextas-feiras das 8h às 12h no Campus da Saúde, na avenida Fernando Osório, 1586.