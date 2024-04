Praça do Imigrante, em São Leopoldo, passa por reformas

A Prefeitura de São Leopoldo, em comemoração aos 200 anos da cidade e alusivo ao bicentenário da imigração alemã, autorizou o início da revitalização da Praça do Imigrante. O Consórcio São Leopoldo, grupo de três empresas responsáveis pelas obras de modernização da rua Independência, está realizando os trabalhos concomitantemente à via pública. Situada entre a avenida Dom João Becker e a Rua Grande, todo o complexo da praça será restaurado.

O consórcio começou pela colocação do calçamento no trecho entre a praça e a Câmara de Vereadores, que já foi finalizado. Também estão sendo retiradas as pedras portuguesas do entorno do equipamento público e recolocadas por uma equipe de calceteiros. Antes da remoção das pedras, foi realizado um levantamento por georreferenciamento, com a finalidade de definir a localização correta do pavimento em mosaico composto de simbologia maçônica nas calçadas.

Outra ação será a limpeza do monumento no centro da Praça do Imigrante, a revitalização do passeio próximo ao dique com a colocação de calçamento em pavs. A praça também ganhará mais bancos em seu mobiliário e nova iluminação. A obra de restauro deve seguir pelos próximos 90 dias.

Segundo o historiador e coordenador do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura e Relações Internacionais (Secult), Márcio Linck, o projeto embrionário da atual Praça do Imigrante teve início por volta de 1830, quando o diretor da então Colônia de São Leopoldo, José Thomas de Lima, definiu que aquele espaço seria uma área de lazer. "A planta piloto do topógrafo Miguel Gonçalves dos Santos previa que toda aquela extensão entre onde hoje é a praça em direção a rodoviária seria um espaço único. Porém, não existia a ponte 25 de Julho sobre o Rio dos Sinos, que foi construída entre 1871 a 1875, aliás é o primeiro bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do RS em 1980, então a construção da ponte acabou dividindo ao meio o espaço destinado para ser um complexo único da praça", explica Márcio.

O local da Praça do Imigrante e seu entorno foi por muito tempo o ponto principal (ou central) de comércio e de escoamento daquilo que era produzido na colônia, pois ali ficava a passagem formada pelos bancos de areia em época de águas rasas, que permitia a travessia a pé de uma margem à outra do Rio dos Sinos. Essa passagem deu origem ao nome Rua do Passo, primeiro nome da atual rua Independência. Desde 2021, o local é tombado pelo patrimônio histórico.