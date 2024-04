Empresa promove feirão de empregos em Estância Velha nesta segunda-feira

A empresa paulista Belfort Segurança e Facilities, que presta serviço para a empresa Delly's (antiga Johann) instalada no Parque Industrial, em Estância Velha, realiza um feirão de emprego na próxima segunda-feira, dia 22 de abril. Estão disponíveis 10 vagas para Auxiliar de Segurança/Porteiro, para os turnos diurno e noturno. Os requisitos básicos são ensino fundamental completo, e conhecimento básico em informática.

As entrevistas serão realizadas no mesmo dia, a partir das 13h. Os atendimentos acontecem por ordem de chegada com o preenchimento da ficha cadastral e posterior entrevista. É necessário comparecer ao Sine com documento de identidade.