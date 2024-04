Nova Petrópolis prepara três eventos a partir do mês de maio

Três grandes eventos do calendário municipal de Nova Petrópolis ocorrerão no período de outono e inverno. A Tricofest, o Festival Sabores da Colônia e o 51º Festival Internacional de Folclore terão programação praticamente ininterrupta no período de 10 de maio a 4 de agosto, todos com entrada gratuita.

A terceira edição da Tricofest acontece no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, no período de 10 de maio a 16 de junho, com programação nas sextas-feiras, sábados e domingos, além da quinta-feira do feriado de Corpus Christi, em 30 de maio. O evento que evidencia a malha tricô é realizado pela Associação de Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, em parceria com a Prefeitura de Nova Petrópolis.

Também no Centro de Eventos da cidade, o Festival Sabores da Colônia ocorre de 28 de junho a 14 de julho. A programação ocorre em sextas-feiras, sábados e domingos, com destaques para os produtos de origem colonial e rural, além de shows musicais e atrações culturais. A realização é do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, em parceria com a Prefeitura de Nova Petrópolis.

Outro evento que irá movimentar o município da Serra gaúcha Festival Internacional de Folclore terá a sua 51ª edição de 18 de julho a 4 de agosto, na Rua Coberta e Praça das Flores. Com a participação de grupos folclóricos internacionais, nacionais, regionais e locais, o evento oferece ainda atividades como desfiles, celebrações, oficinas e encontros culturais. O festival é realizado em parceria da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis com a Prefeitura Municipal.