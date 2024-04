Festival gera consumo de duas toneladas de batata em São Francisco de Paula

A cidade de São Francisco de Paula, na Serra gaúcha, promoveu o 5º Festival Gastronômico da Batata, já famoso por reunir apaixonados pelo alimento. Da tradicional batata frita à batata com farofa e charque assado e à pizza napolitana com massa à base de batata, as opções foram diversas e ao todo, levaram mais de 2 toneladas de batata em 2,7 mil refeições vendidas pelos oito restaurantes participantes ao longo de três dias de evento.

O Festival Gastronômico da Batata foi pensado para valorizar a batata, considerando principalmente que São Francisco de Paula é um dos maiores produtores no país do tubérculo. O evento já atraiu milhares de turistas em suas quatro edições e serviu milhares de pratos à base de batata. O secretário de Turismo, Cultura e Desporto Rafael Castello Costa destaca o sucesso do evento, que reuniu mais de 6 mil pessoas. "O festival é uma homenagem aos produtores e a força econômica do município, que é um dos maiores produtores de batata do país. O evento impulsiona o comércio, promove a indústria alimentícia e envolve diversos setores que movimentam a cidade e fortalecem a gastronomia", destaca Rafael.

A batata movimenta anualmente R$ 600 milhões por ano no município, gerando ao todo mais de 30 mil postos de trabalho diretos e indiretos, de acordo com a secretaria de Agricultura. A produção anual em São Chico é de 150 mil toneladas/ano.