Evento em Canela debate o mercado livre de energia

Um evento promovido pela CPFL Energia vai debater o mercado livre de energia com empresários da Serra gaúcha nesta sexta-feira (19), às 19h, no Grande Hotel Canela. A empresa vai apresentar as vantagens desse novo modelo de contratação, que possibilita redução de até 30% nos gastos mensais com energia, além de todos os detalhes sobre como fazer a migração de maneira segura. O evento é gratuito.