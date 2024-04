Tirolesa com 2,5 quilômetros de extensão será inaugurada em Feliz

O Badesul Desenvolvimento apoiou o projeto de implantação da maior tirolesa do mundo, que será inaugurada no sábado (20), às 10h, na Torre Multiatividades do Parque Municipal de Feliz. Foram concedidos R$ 800 mil, por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), para o empreendimento, e o investimento total chega a R$ 8 milhões.

A tirolesa tem 2,5 quilômetros de extensão e parte de 330 metros de altitude, do Welt Platz, um parque com vista panorâmica para todo o Vale do Caí. A chegada ocorre na Torre Multiatividades e a velocidade pode chegar a 100 km/h. A diversão é acessível, podendo ser aproveitada por pessoas com algum tipo de dificuldade motora ou por cadeirantes.

A tirolesa foi instalada no complexo de Turismo de Natureza Happy Valen, na ERS-452, que liga Gramado e Canela a Bento Gonçalves e a outros municípios da Serra, a 80 km de Porto Alegre e 45 km de Caxias do Sul.

"Receber um aporte financeiro com carência foi imprescindível, principalmente no início do empreendimento, quando os recursos eram escassos diante da alta saída de valores", declarou o CEO do Happy Valen, Henrique Rauber. O empresário e idealizador da iniciativa protocolou o pedido de crédito à agência de fomento em julho de 2023.

Os ingressos para a tirolesa já estão à venda pela internet, no site do Happy Valen (ingressos.happyvalen.com.br). Os valores partem de R$ 179,00.