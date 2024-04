Obra de via que dará acesso ao Distrito Industrial de Canoas é retomada

A pavimentação na rua Rio Gravataí, em Canoas, na Região Metropolitana, facilitará o acesso ao parque de mesmo nome e ao futuro Distrito Industrial da cidade. Retomadas esta semana, as obras de melhorias na via causarão o deslocamento provisório do trânsito na região.

Na área existe um fluxo grande de caminhões. A sugestão é que esses veículos trafeguem pelas ruas Ary Dias Ferreira, Fernando Ferrari e Iraí até chegarem à BR 116, para que o trabalho de recuperação asfáltica possa avançar em frente à empresa Unifertil. Haverá orientação aos motoristas no período de bloqueio da Rio Gravataí.

"Para que a obra em si avance e não atrapalhe a operação da empresa foi necessário fazermos uma ação integrada entre as secretarias de Obras, Serviços Urbanos, Trânsito e Guarda Municipal para definirmos um novo traçado, por um período de 7 a 10 dias. Importante também este trabalho de comunicação na comunidade para que não se tenha nenhuma dúvida de como o fluxo seguirá", salienta o secretário de Obras, Guido Bamberg.

O Distrito Industrial de Canoas impactará positivamente a economia do município, na avaliação de Bamberg. "Então é uma obra extremamente necessária e que precisa ser concluída o mais rápido possível. É importante dizer que está sendo retomada; na verdade, ela estava paralisada" enfatiza o secretário. Contudo, ainda não há previsão de quando as obras devem ser concluídas no local.