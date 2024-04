Ato marca a entrega de casas temporárias em Arroio do Meio

Nesta sexta-feira (19), ocorre a entrega das 28 casas temporárias, para famílias atingidas pela enchente histórica de setembro de 2023. Neste primeiro momento serão beneficiadas pessoas que seguem alojadas nos albergues municipais.

O ato simbólico, que ocorre às 10h em frente às casas, deve contar com a presença do governador em exercício Gabriel Souza, secretário Estadual de Habitação e Regularização Fundiária Carlos Gomes e do presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon RS), Claudio Teitelbaum, além do prefeito Danilo Bruxel e membros da prefeitura. A obra, a primeira aprovada e concluída na região, foi executada pelo Sinduscon-RS em parceria com o município e o governo do Estado.

A área pertence ao município e possui mais de 8 mil metros quadrados, próxima à Escola Municipal Tancredo Neves, no bairro Novo Horizonte. Além disso, o município foi responsável pela execução da terraplanagem, rede pluvial e fornecimento de água e energia elétrica.