Carnaval fora de época de Pelotas inicia nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (19) a festa mais popular do país em Pelotas. O Carnaval fora de época da cidade vai ocorrer até o domingo (21), na região do Porto. No total, serão 21 blocos e agremiações do município que desfilarão no complexo. A expectativa é de 50 mil pessoas transitarem na passarela ao longo dos três dias, segundo o presidente da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap), Edson Planella.

A abertura do festejo fica por conta do Bloco Saúde Integração a partir das 22h. Após, será realizado o concurso dos Blocos Burlescos a partir da 23h15min que se estende até às 5h30min. Entre os destaques estão o Bafo da Onça e Candinhas da Cerquinha

No sábado (20), a festa tem início às 14h e encerra às 6h45min. Um dos destaques do dia é a participação do Embaixadores da Alegria, que conta com a participação de pessoas portadoras de deficiência. E, para o último dia, a programação começa às 17h15 e termina às 1h15. O presidente da Assecap destaca o concurso das Escolas de Samba Mirins a partir das 18h15min que contará com o Bloco Águia de Ouro, Super Pateta e a Ramirinho. "Este ano não terá ninguém de outra cidade. Todos os 21 blocos são do Pelotas", comenta Edson Planella.

A área de desfiles terá três mil lugares nas arquibancadas. Junto a isso, o acréscimo de 800 mesas - 400 cobertas e 400 descobertas. O percurso terá um acréscimo de 50 metros, de 230 para 280 metros. Os banheiros químicos passarão de 30 para 50 ao longo de todo o local. A iluminação também ganhará reforço.

O Carnaval fora de época de Pelotas acontece apenas em abril devido ao atraso no processo de mudança na gestão Assecap, de acordo com Edson Planella. Junto a isso, os repasses do Executivo ocorreram somente em dezembro de 2023. "Tivemos apenas quatro meses para nos prepararmos, por isso ocorreu só agora (o Carnaval)", afirma.

O festejo teve o investimento público de R$ 645 mil. Os recursos públicos investidos retornam para o município no aquecimento da economia, segundo o presidente da Assecap. "A costureira, o montador, os artistas, o comércio tudo é daqui. Nós usamos 90% da mão de obra e de recursos locais", comenta.

Os ingressos ainda estão disponíveis presencialmente na banca 37 do Mercado Público de Pelotas até às 18h de sexta-feira. Após às 21h poderá ser adquirido na região do Porto. Os valores são de R$ 30 para a arquibancada, R$ 150 mesas com quatro lugares e R$ 250 para mesas cobertas. Além disso, foram reservados mil ingressos solidários que solicita a entrega de um quilo de alimento não perecível para entrar no local.