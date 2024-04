Área da União deve ser cedida para projetos em Erechim

O prefeito de Erechim, Paulo Polis e o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, cumpriram uma série de agendas nesta quarta-feira (17) em Porto Alegre. Entre os compromissos, estiveram com a superintendente substituta da Superintendência do Patrimônio da União no Rio Grande do Sul, Jaciara Lemos Cordeiro Siqueira.

A área da antiga Autolândia, em frente à Praça Júlio de Castilhos, que é uma área da União está em processo de permissão de uso para o município. Conforme o prefeito Paulo Polis, o projeto da prefeitura é transformar o local para uso da comunidade. "Nossa ideia é utilizar esse local que é de fácil acesso e está bem no centro, levando alguns setores das secretarias municipais e também para acomodar as entidades sócio assistenciais do município", explica o prefeito Polis. A previsão é que os tramites da União com o município sejam concluídos até o fim deste ano.