Venâncio Aires abre centro para atender pessoas com dengue

A secretaria municipal da Saúde de Venâncio Aires instalou, a partir desta quarta-feira (16), um Centro Especializado para atendimento a pessoas com sintomas de Dengue. Com disponibilidade de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem das 8h às 18h, o Centro será um serviço extra aos atendimentos que seguem disponíveis junto às demais Unidades de Saúde e a UPA.

Com crescimento de 277% no número de casos de dengue em 15 dias em Venâncio Aires, a prefeitura destaca que o serviço atuará de forma emergencial para desafogar o atendimento da UPA do bairro Cruzeiro, verificado especialmente nos últimos dois dias. "Determinamos esse local extra até o final do mês de abril e então voltaremos a avaliar a situação. Importante salientar que todos os postos da cidade e interior seguem aptos para diagnóstico e tratamento da Dengue, estamos ampliando e concentrando uma oferta especializada", destacou o prefeito Jarbas da Rosa.

Paralelo ao Centro Especializado, também haverá a ampliação das ações de prevenção, conscientização e limpeza dos locais considerados pontos de infestação e proliferação do mosquito transmissor da doença. A ideia é controlar a escalada de casos.