Ciclovia que liga Farroupilha a Carlos Barbosa tem primeiro trecho concluído

A prefeitura de Farroupilha realizou nesta quarta-feira (17), a entrega do primeiro trecho das obras da Ciclovia Desvio da Cerveja, que fica às margens da VRS-813, e vai ligar Farroupilha, Garibaldi e Carlos Barbosa, em uma caminho em meio a natureza e com passagens pelos empreendimentos de turismo da via, unindo a prática esportiva com o fomento do turismo regional. A entrega contou com a presença do prefeito Fabiano Feltrin, secretários, ciclistas, empresários locais e moradores que residem ao longo da rodovia estadual. Ao todo, o primeiro trecho tem uma extensão de 800 metros.

O prefeito ressaltou a importância das obras em um contexto regional para a projeção da Serra Gaúcha em todo o Estado. "As ciclovias têm participação relevante no turismo na Serra. Detectamos que um dos turistas que têm o maior ticket médio é o ciclista. Ele vem com a família, com as bicicletas, investe, se hospeda e fica mais dias na região. Além disso, tem a questão do esporte, da saúde e do lazer, que também serão contemplados. Estamos fazendo uma das maiores ciclovias do estado, estimulando o desenvolvimento e a geração de empregos", destacou Feltrin.

O investimento total na Ciclovia Desvio da Cerveja será de cerca de R$ 8,18 milhões, com recursos do Governo do Estado (R$ 3,27 milhões) e contrapartida da Prefeitura de Farroupilha (R$ 4,91 milhões). A rota passará pela VRS-813, pelo distrito de Nova Sardenha e será interligada com outras ciclovias já existentes nos três municípios, ampliando ainda mais o percurso e possibilitando que quem pedalar pela via passe por pontos de interesse gastronômico — como as cervejarias artesanais —, cultural e ambiental.