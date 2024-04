Casas de bombas de Canoas passam a ter geradores

Para garantir o pleno funcionamento das casas de bombas de Canoas, as oito estruturas estão recebendo geradores de energia elétrica fixos. A instalação começou no sábado (13) e deve ser concluída até a sexta-feira (19). O objetivo é garantir que não ocorra interrupção do serviço em caso de falta de luz.

A Casa de Bombas 7, no bairro Mathias Velho, foi a primeira a receber os geradores. São dois equipamentos que ficarão à disposição caso haja queda no fornecimento de energia elétrica. Na segunda-feira (15) foi a vez da Casa de Bombas 6, no mesmo bairro.

O secretário municipal de Obras, Guido Bamberg, ressalta a importância desse recurso material. "Os geradores, que são de 500 ou 750KVA cada, ficarão fixos, o que possibilita que as bombas operem, em média, com mais de 60% de capacidade operacional em caso de queda total de energia elétrica, sendo nossa segurança para operação em caso de temporal", explica.