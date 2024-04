Palmeira das Missões busca empresa para finalizar obra do hospital regional

O edital para a contratação da empresa encarregada dos estudos visando à retomada da obra do Hospital Público Regional, em Palmeira das Missões, foi oficialmente publicado nesta terça-feira (16). Esta etapa marca um avanço significativo no processo de conclusão para a instalação de saúde na região.

O edital é na modalidade de concorrência eletrônica no critério de seleção de menor preço por lote, sendo realizada a abertura às 9h do dia 28 de maio. O objeto do contrato abrange uma série de serviços especializados de engenharia, incluindo a realização de ensaios de esclerometria e extração de corpos de prova de concreto para ensaio de resistência à compressão axial, além do estudo de análise estrutural dos elementos como lajes, vigas e pilares. Também está prevista a elaboração do projeto de reforço estrutural e respectivo orçamento detalhado para a obra do Hospital Público Regional.

O prefeito, Evandro Massing, salientou que a ação será elaborada para determinar as medidas necessárias visando corrigir as questões identificadas e dar continuidade à obra. "Foi realizado um extenso trabalho de estudos, avaliações e processos administrativos para que pudéssemos chegar a este momento e lançar este edital, visando posteriormente a contratação de uma outra empresa que concluirá a obra", afirmou Massing.

Em outubro do ano passado, a prefeitura de Palmeira das Missões rescindiu o contrato com a Sial Construções Civis Ltda, contratada para a execução da obra do Hospital Público Regional. A obra foi embargada em 3 de novembro de 2022, devido a problemas estruturais. A previsão inicial de entrega do hospital, que planeja ter 180 leitos de internação e 39 leitos de UTI e cinco leitos/berçários era para 2022.