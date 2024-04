Rede atacadista abre vagas de emprego em Canoas e Novo Hamburgo

O Fort Atacadista está com 80 vagas abertas para a loja de Canoas e 250 vagas para a futura unidade de Novo Hamburgo, que será inaugurada ainda em 2024. A seleção será realizada no Feirão de Empregos desta quarta-feira (17), das 9h às 12h, que ocorre na subprefeitura Sudeste, de Canoas, localizada na rua Marechal Rondon, 100, no bairro Niterói.

Os candidatos interessados devem comparecer presencialmente, munidos de currículo impresso e documento com foto. Todas as vagas estão abertas para profissionais com mais de 50 anos e para Pessoas com Deficiência (PCDs).



No Feirão de Empregos, que será realizado neste dia 17 de abril, o Fort Atacadista seleciona profissionais para todos os setores: açougue; padaria; congelados e laticínios; mercearia; depósito; televendas; caixa; frutas, legumes e verduras , além de encarregados para cada área. Não é preciso experiência para se candidatar.



Dentre os benefícios, a empresa elenca a oferta de café da manhã, almoço e/ou jantar, transporte, assistência odontológica, premiações por produtividade; kit maternidade/paternidade; seguro de vida; descontos de 10% nas compras nas lojas da rede e suporte social, além de outras facilidades.