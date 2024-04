Empresa de tabaco anuncia expansão em Venâncio Aires

A empresa CTM Tabacos, instalada desde 2022 às margens da RSC 287, em Venâncio Aires, anunciou nesta segunda-feira (15) ao prefeito Jarbas da Rosa e ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Marcos Huttmann, aquisição de nova área e investimentos de R$ 40 milhões na ampliação das atividades no local. Com origem na cidade de Sobradinho, a empresa pretende transferir a matriz para a cidade e ampliar as operações com implantação de uma linha própria para beneficiamento de tabaco para exportação.