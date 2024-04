Quinto ecoponto de Pelotas é inaugurado no bairro Fragata

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) inaugurou o novo Ecoponto Gotuzzo, no bairro Fragata. O local servirá para o descarte de diversos materiais, como entulhos de construção civil, móveis, pneus, podas e galhos, eletroeletrônicos e recicláveis.

O Ecoponto Gotuzzo destaca-se das demais unidades gerenciadas pela autarquia por ser o primeiro a disponibilizar os Postos de Entrega Voluntária (PEVs), estrategicamente localizado na entrada do Ecoponto. O local recebe resíduos recicláveis, em pequena quantidade, todos os dias da semana, inclusive, fora do horário de funcionamento. Além disso, a estrutura também possui uma plataforma de descarga, projetada para facilitar o acesso dos veículos à unidade, simplificando e agilizando o processo de descarte dos resíduos de obras e podas em geral.

Com investimento de R$ 400 mil, o Ecoponto foi idealizado com foco na sustentabilidade. O espaço, com dois mil metros quadrados, foi construído em apenas três meses, utilizando contêineres reciclados para o escritório e recepção, banheiros, almoxarifado e outras instalações, contribuindo para a economia de recursos e materiais. Além disso, a nova unidade representa um modelo de referência para futuros Ecopontos da cidade, permitindo adaptações conforme as necessidades de cada local.

No local, podem ser descartados materiais recicláveis, tais como plástico, vidro, papel, papelão, espelhos, metais e isopor; resíduos provenientes da construção civil; equipamentos eletroeletrônicos de linha branca (geladeira, fogão, televisão, monitor e impressora), resíduos resultantes do manejo de vegetação e jardinagem, como podas e supressão, itens volumosos desmontados (móveis, sofás, armários, guarda-roupas, mesas e colchões), pneus e óleo de cozinha saturado.

O Ecoponto Gotuzzo, em Pelotas, está situado na rua Machado de Assis, próximo ao reservatório da rua Epitácio Pessoa. Funciona de segunda-feira a sábado, das 8 às 12h e das 13 às 17h. O limite diário de descarte por pessoa é de um metro cúbico de materiais, equivalente, em volume, a uma caixa d'água de mil litros, por exemplo. A unidade é a quinta a ser entregue pela autarquia desde 2021. A autarquia requalificou e entregou à comunidade os Ecopontos JK, Balsa, Cerquinha e Laranjal.