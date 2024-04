Encruzilhada do Sul reabre abatedouro de animais bovinos fechado desde 2023

O abatedouro de bovinos de Encruzilhada do Sul recebeu investimentos de R$ 650 mil da prefeitura para a sua reabertura, na última semana. Fechado desde fevereiro de 2023 por problemas técnicos, o espaço conta agora com novas instalações, adequadas às exigências do setor pecuário. Inicialmente, o espaço irá abater 50 bovinos por semana. Hoje, o consumo mensal no município é de 66 mil quilos de carne.

Segundo o secretário de Agropecuária e Abastecimento, Leandro Noronha, desde 1966 o conhecido Frigorífico dos Duarte tem sido um pilar vital para o município, impulsionando a economia local e centralizando o abate de carne. "Queremos dar um novo fôlego a pecuaristas e açougues, contribuindo para a distribuição de uma carne bovina de qualidade e impulsionando a economia do nosso município. O turismo quer boas carnes, bons vinhos e bons azeites e isso nós temos aqui", relata Noronha.

Importante polo para pecuaristas, açougues e toda a cadeia produtiva local, o fechamento do espaço gerou desafios significativos para o município e a região.

O local tem registro na Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), órgão da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul responsável pela inspeção de produtos de origem animal do Estado.