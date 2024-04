Lajeado criará nova Farmácia Municipal com serviços agregados

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesa), reunirá os serviços de medicamentos e criará uma nova Farmácia Municipal. O novo local abrigará a atual Farmácia Escola, a farmácia Medicamentos do Estado e a criação da Farmácia Solidária. O espaço ficará na avenida Benjamin Constant, número 2.718 (Edifício Tritec), no bairro Florestal, próximo às Câmaras Mortuárias e à rodoviária. A previsão é de que o espaço comece a funcionar a partir de maio. No local, a Sesa também estuda a criação e implementação do Programa Solidare - Farmácia Solidária, da Secretaria Estadual da Saúde. Pelo programa, o local recebe a doação de medicamentos que deixaram de ser usados mas estejam válidos e em embalagem original, por parte da população, de clínicas, de profissionais da saúde e de empresas e, depois de passarem por triagem e avaliação, serão distribuídos de forma gratuita à população que precisar e tiver prescrição. O público beneficiado será formado por pessoas atendidas via SUS ou com renda familiar de até três salários-mínimos, caso a receita seja de atendimento particular.