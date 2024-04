Univates seleciona estudantes para o Projeto Rondon

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) abriu inscrições para estudantes interessados em participar do processo seletivo para a Operação Velho Chico do Projeto Rondon. A operação será desenvolvida entre os dias 4 e 21 de julho próximo, no Estado de Pernambuco, em município a ser definido pelo Ministério da Defesa.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 16 de abril. A prioridade será pela seleção de estudantes matriculados em cursos das áreas do conjunto "B" do Edital do Ministério da Defesa: comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho.

Os voluntários precisam ter concluído pelo menos 50% do currículo do curso de graduação presencial ou a distância, possuir carteira de vacinação com as vacinas obrigatórias em dia e ter disponibilidade para participar de reuniões semanais a partir de maio.

O resultado da seleção será divulgado até o dia 29 de abril, no site univates.br/editais. Outras informações sobre o processo e o Projeto Rondon podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3714-7053.

O Projeto Rondon atua em parceria com instituições de Ensino Superior que buscam somar esforços com lideranças comunitárias e com a população a fim de contribuir para o desenvolvimento local sustentável e a construção e promoção da cidadania.

O foco das ações desenvolvidas pelos rondonistas é levar benefícios permanentes para as comunidades, relacionados principalmente à melhoria do bem-estar social e à capacitação da gestão pública. No meio universitário, além de contribuir para a formação acadêmica do aluno, busca consolidar o sentido de responsabilidade social e coletiva em prol da cidadania.

Em janeiro deste ano, o Grupo Rondon Univates participou da Operação Mangabeiras, no município de Divina Pastora, no Sergipe.