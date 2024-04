Quatro pessoas são condenadas em Uruguaiana por homicídio

Em um júri realizado em Uruguaiana, quatro pessoas foram condenadas por envolvimento em um homicídio duplamente qualificado ocorrido em novembro de 2019 no município da Fronteira Oeste, nesta , na quarta-feira (10). Após simularem um encontro, houve um desentendimento e os criminosos mataram a vítima. Além disso, foram responsabilizados pelo furto do veículo da própria vítima, Salomão Fernandes dos Santos, e pela ocultação do cadáver.

As quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram denunciadas pelo Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul logo após o fato. Segundo o promotor de Justiça Caio Isola de Aro, que atuou no plenário do Tribunal do Júri, "Salomão era um rapaz muito querido no seio da família e pela comunidade. A condenação dos quatro responsáveis por sua morte, ocultação de seu cadáver e furto do seu carro é a reafirmação da noção de que a vida humana ainda tem valor dentro do Sistema de Justiça". Durante o júri, várias pessoas compareceram usando uma camiseta com a foto de Salomão.

Um dos réus foi condenado a 25 anos, oito meses e 15 dias de prisão, além de multa, com cumprimento inicial em regime fechado, sem poder recorrer em liberdade. Os crimes cometidos por ele foram homicídio causado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Outro réu recebeu uma pena de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado e sem poder recorrer em liberdade, além de multa. Os crimes são os mesmos do primeiro condenado, inclusive com as mesmas qualificadoras em relação ao homicídio.

Um terceiro réu foi condenado por ocultação de cadáver, recebendo uma pena de um ano de prisão, mais multa, em regime fechado, podendo recorrer em liberdade. Por fim, a ré foi responsabilizada pelo furto do veículo, com uma pena de quatro anos, um mês e 15 dias de prisão no regime semiaberto, contudo, podendo recorrer em liberdade. Ela também terá que pagar multa.

Conforme a denúncia do MP, Salomão foi atraído para um falso encontro em uma residência de Uruguaiana, sendo que a ré teria feito o convite via redes sociais. Ao chegar no local, havia dois dos condenados e houve uma discussão seguida de agressão até que Salomão fosse atingido por golpes de "arma branca" no pescoço. Ele morreu no local, teve o corpo enrolado em um cobertor e colocado no porta-malas do seu carro.

O quarto réu foi acionado e o corpo da vítima foi abandonado próximo a uma rodovia no interior do município. Os criminosos fugiram com o carro de Salomão, abandonando posteriormente em outra cidade.