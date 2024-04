Dom Pedrito receberá Fórum de Vitivinicultura

O 2º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha será realizado nos dias 22 e 23 de maio, no Campus Dom Pedrito da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). O evento tem o objetivo de promover a integração de importantes agentes do setor da vitivinicultura brasileira, por meio de palestras, reuniões e assembleias. A Campanha Gaúcha é a segunda maior produtora de uvas e vinhos finos do País - respondendo por quase um terço da produção nacional.

O evento, promovido pela Unipampa, em parceria com a prefeitura de Dom Pedrito e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado (Sebrae/RS), também visa demonstrar o potencial enogastronômico da região, aliando a culinária local aos vinhos elaborados pelos estudantes do Curso de Enologia da Unipampa e busca apresentar pesquisas desenvolvidas no Curso de Enologia da Unipampa ao longo de sua história, gerando informações e materiais sobre diversos temas relacionados à viticultura, enologia e agronegócio, assim como evidenciar a demanda pela conclusão da obra do Prédio Acadêmico da Enologia.

A estrutura terá uma área de 2,1 mil metros quadrados, que deverá abrigar oito laboratórios, vinícola experimental e salas de aulas.

A primeira edição do Fórum foi realizada em maio de 2023, a partir do anseio em divulgar a produção intelectual e potencial de inovação científica do Curso de Enologia da Unipampa junto aos agentes públicos, lideranças e stakeholders das vinícolas da segunda maior região produtora de uvas e vinhos finos do Brasil.