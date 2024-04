São Lourenço do Sul recebe encontro sobre hortaliças não convencionais

O Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais (HortPanc) será realizado de 23 a 25 de abril, no município de São Lourenço do Sul, no salão de festas da AABB. O evento busca congregar a diversidade de profissionais ligados à temática de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) visando à difusão das pesquisas e ações de extensão realizadas nos vários biomas brasileiros, em especial àquelas voltadas ao cultivo e consumo das hortaliças Panc. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia do evento em https://hortpanc.com.br/inscricoes/.