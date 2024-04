Governo começa em Ijuí ação para fechar vazio outonal no RS

Teve início em Ijuí, na semana passada, uma ação do Programa de Sementes Forrageiras para fechar o vazio outonal - período do pós-colheita de verão e o plantio de inverno. Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Embrapa (Passo Fundo) e Emater estiveram em três propriedades rurais do município, em que os produtores de leite implantaram sementes adquiridas por meio do Programa.

O engenheiro agrônomo da Embrapa, Cristiano Tomasi, irá manter contato permanente com os produtores a fim de monitorar o desempenho das forrageiras na lavoura. "A ideia é trazer opções de genética de materiais e cereais de inverno que tenham qualidade superior de forragem para tentar fechar o vazio outonal", disse Tomazi.

A Emater também irá acompanhar o trabalho dos produtores, com foco no manejo. "Vamos mensurar a produção de massa verde e orientar sobre adubação e manejo destes pastos, principalmente sobre o momento de entrada e saída de animais, para que o agricultor tenha maior rentabilidade destes materiais ofertados hoje pela Embrapa", disse o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar Gilberto Bortolini. "Estamos aqui para conversar com os agricultores, ver as áreas onde as forrageiras serão implantadas", resumiu o representante da SDR, Jonas Wesz.