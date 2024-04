Caxias do Sul tem aumento na procura por serviços sociais

A prefeitura de Caxias, por meio da Fundação de Assistência Social (FAS), informa que o primeiro trimestre desse ano registrou uma significativa elevação no número de atendimentos nos serviços do município voltados às pessoas em situação de rua.

No Centro Pop Rua, no primeiro trimestre desse ano, a média mensal de atendimentos foi de 3.764. No mesmo período de 2023, esse número foi de 3.660. Na abordagem social, os números mostram uma elevação ainda maior. Enquanto nos três primeiros meses do ano passado foram em média 233 abordagens por mês, no mesmo período desse ano o número saltou para 280. Outro dado que merece destaque diz respeito aos locais que as equipes de abordagem monitoram, espaços que habitualmente servem de abrigo. No ano passado, em média 97 locais eram utilizados com essa finalidade. Já nesse ano, o monitoramento compreende 133 diferentes locais pela cidade.

No auxílio passagem, grande parcela das pessoas que estão nas ruas são oriundas de outras cidades gaúchas e até mesmo de outros estados e países. Se no primeiro trimestre de 2023 o município investiu uma média de R$ 2.701,00 no auxílio passagem, em 2024, até março, o valor médio mensal saltou para R$ 3.462,00. Em quantidades, nessa modalidade foram 257 beneficiados de janeiro a março do ano passado. No mesmo período desse ano, o número subiu para 326. "Nesta modalidade de auxílio, houve uma mudança. Em março, passou a ser possível a destinação para custear deslocamentos interestaduais. Só em março foram fornecidas seis passagens nessa modalidade, para os estados de Santa Catarina e São Paulo", informa a presidente da FAS, Geórgia Tomasi.

A presidente destaca ainda que quanto ao enfoque para haver implantação de serviço a nível regional, "vale lembrar que Caxias do Sul é o único município da Serra Gaúcha a contar com serviços especializados a esta população, sendo referência para a região. Apenas outras 10 cidades em todo o Estado possuem um Centro Pop Rua", ressalta.