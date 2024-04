ExpoMuçum quer impulsionar economia da cidade após enchente

A administração municipal de Muçum e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade realizaram, na quinta-feira (11), a cerimônia de lançamento da 5ª edição da ExpoMuçum 2024.

O evento é uma feira multissetorial de comércio, indústria, serviços, gastronomia, agronegócio, cultura e turismo, e acontecerá nos dias 30 e 31 de maio e 1 e 2 de junho, no Salão Paroquial, Rua Coberta e Praça Cristóvão Colombo, no centro da cidade do Vale do Taquari.

Destinada a impulsionar o comércio e as atividades econômicas, especialmente após o município ter sido amplamente afetado por uma das maiores tragédias do Estado, a enchente ocorrida setembro de 2023, a ExpoMuçum contará com uma série de atrações culturais e grandes shows.

Destacam-se apresentações como as do renomado grupo de pagode Revelação, Serginho Moah e Banda, Musical San Francisco, Anjos do Hanngar, Guilherme Mecca, Rainha Musical, e Adson e Alana.

Com uma gama diversa de atrações, todas com entrada franca, a Comissão Organizadora espera receber cerca de 35 mil pessoas para prestigiar o evento.

O prefeito de Muçum, Mateus Trojan (MDB), enfatizou a importância do evento para a cidade. Para o chefe do Executivo Municipal, a 5ª ExpoMuçum será mais do que uma feira, mas um símbolo de resiliência e recomeço para o município.

"Após as devastadoras enchentes do ano passado, nos unimos para mostrar a força e a vitalidade de nossa comunidade. Este evento não apenas fomenta nosso comércio e cultura, mas também reafirma o espírito comunitário de nossa população. Convido toda a região e Estado a participarem", disse, durante o lançamento do evento.

Leonardo Bagnara, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Muçum e presidente da feira, também destacou a importância da realização da ExpoMuçum para a recuperação local. Para ele, a iniciativa responde à necessidade de atrair visitantes e mostrar como a cidade está se reestruturando.

"Será essencial para o fortalecimento do comércio local. Servirá como um incentivo aos nossos empreendedores e comerciantes. Sem dúvidas, a ExpoMuçum trará inúmeros benefícios para toda a nossa comunidade", acredita.

Durante todo o evento, haverá uma feira comercial com 33 estandes internos, situados no Salão Paroquial, e 15 agroindústrias na parte externa, juntamente com uma variada Praça de Alimentação. Com um foco especial no comércio local, os estandes estão disponíveis inicialmente para comerciantes de Muçum até o dia 19 de abril, com gratuidade para comércios e empresas associadas ao CDL de Muçum. A partir de 22 de abril, a comercialização de espaços será aberta aos demais interessados. Para mais informações sobre os estandes, os comerciantes podem entrar em contato pelo número (51) 98056-8484, com Lizete.