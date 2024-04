A venda de ingressos para o Carnaval de Pelotas começa nesta sexta-feira (12), na Banca 37, no Mercado Central, a partir das 10h. Os interessados podem adquirir seus bilhetes de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h, e das 14h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h. Os preços vão de R$ 15,00 para o ingresso individual, até R$ 250,00, para frisas cobertas, com mesas de 4 lugares para três noites R$ 250,00. Além disso, serão distribuídos mil ingressos mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão enviados para a Secretaria de Assistência Social (SAS) e distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Município.

O Carnaval 2024, promovido pela Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap), com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria da Cultura (Secult), começa na próxima semana, com desfiles nos dias 19, 20, e 21.

A Passarela do Samba, na região do Porto, já começa a tomar forma. A montagem das arquibancadas e frisas, que teve início esta semana, deve ser concluída na próxima segunda-feira (15), de acordo com a Assecap. Neste ano, a Passarela terá um acréscimo de 50 metros, passando de 230 para 280 metros de extensão de trajeto, entre a concentração e a dispersão. As arquibancadas serão construídas para um público de 1,3 mil pessoas, além de cem frisas cobertas com mesas com quatro lugares cada, e mais cem mesas em frisas sem cobertura, também com quatro lugares.