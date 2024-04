Caxias centraliza doação de cestas para municípios afetados pelo clima

A Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) recebeu, na quarta-feira (10), 1,3 mil cestas básicas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. A pasta centralizou em Caxias do Sul a distribuição de 2.255 cestas, para nove municípios da região que tiveram situação de emergência ou calamidade pública decretada nos últimos meses, devido a eventos climáticos.

Em Caxias do Sul, os gêneros alimentícios recebidos por meio da ação serão destinados às famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Banco de Alimentos.

Os alimentos foram trazidos até Caxias do Sul em dois caminhões. No pátio do Banco de Alimentos (junto à Ceasa Serra), foram distribuídos a representantes dos municípios de Farroupilha, Guaporé, Nova Araçá, São Jorge, Serafina Corrêa, Jaquirana, Nova Petrópolis e Picada Café, além de Caxias. "É uma ação muito bem-vinda, pois se soma a todas as outras iniciativas solidárias que mantêm o Banco de Alimentos em plena atividade, auxiliando às famílias que mais precisam em nossa cidade", afirma o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Valmir Susin.

A distribuição das cestas básicas foi acompanhada pela diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Combate à Fome da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Naiane Dotto; diretora adjunta, Vanusa da Rosa; diretora do Banco de Alimentos de Caxias do Sul, Kalizia Dalla Zen; e diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Smapa, Cristina Fabian Gregoletto.

Além da sede do Banco de Alimentos, as representantes do governo estadual também estiveram em visita à horta comunitária do bairro Belo Horizonte, Núcleo Integrado de Políticas Públicas (Nipp) do bairro Canyon e Restaurante Popular.

Caxias do Sul teve decretada situação de emergência por eventos climáticos em 2020 (estiagem), 2021 (temporais no interior), 2022 (estiagem) e 2023 (excesso de chuvas, temporais e alagamentos).