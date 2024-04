Homem é condenado por tentativa de feminicídio em São Luiz Gonzaga

Um homem foi condenado nesta quarta-feira (10) a 10 anos de prisão pela tentativa de feminicídio de sua ex-namorada. O crime ocorreu em fevereiro de 2017 no município em São Luiz Gonzaga, no Noroeste gaúcho. Na época, o réu estava proibido de se aproximar da vítima devido a medida protetiva de urgência desde dezembro de 2016.

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, o motivo do crime foi o fato de a vítima não aceitar reatar o relacionamento com o réu. O autor do fato encontrou a vítima na via pública — em uma praça no Centro da cidade — e a questionou sobre o relacionamento, descumprindo a determinação judicial. Com a negativa da ex-companheira em reatar o namoro, o réu fez uso de um facão, com o qual deu um "pranchaço" na vítima e depois a golpeou no peito com um canivete.

Em razão dos ferimentos, a vítima teve que passar por duas cirurgias ao longo de vários meses. No julgamento, os jurados acolheram integralmente os pedidos do MP, condenando o réu por tentativa de homicídio duplamente qualificado, considerando que o motivo foi fútil e que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica. A tese defensiva, de desistência voluntária, foi afastada pelos jurados.

O promotor de Justiça Vinícius Cassol, que atuou em plenário, destacou a decisão: "ouvimos um depoimento emocionado da vítima que, até hoje, sete anos após o fato, sofre as consequências do ataque covarde que sofreu. Parabenizo a comunidade de São Luiz Gonzaga que se manifestou através de seus representantes — os sete jurados — e fez justiça ao caso concreto, indicando que atos de violência contra a mulher não serão tolerados em nossa comarca".