Prefeitura de Caxias notifica empresa terceirizada para pagar salários

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul (Semma) notificou extrajudicialmente nesta quarta-feira (10) a MB Service Ltda. A empresa, com sede em Barueri (SP), venceu a licitação, há um ano, para prestar serviços de limpeza, conservação e higienização dos banheiros públicos no município. O motivo da notificação é a falta de pagamento de salários dos funcionários no prazo legal.

Considerando que a convenção coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza e Conservação de Caxias do Sul (Sindilimp) prevê que o atraso dos vencimentos acarretam multas e outros acréscimos, a notificação foi expedida pela Coordenadoria de Legislação e pelo Departamento de Serviços da Semma. O prazo para pagamento dos salários e pendências referentes a março de 2024 é de 24 horas, sob pena de não haver liberação de pagamento das notas da empresa.

A MB Service tem 26 funcionários contratados em Caxias do Sul, que atuam em 10 locais, como praças, parques, estações de integração do transporte coletivo e o Monumento ao Imigrante. Em contato com o proprietário da terceirizada, foi informado à Semma que questões financeiras de contratos deficitários e o rompimento da sociedade ocasionaram o problema de caixa, o qual estará sanado em maio. A empresa lamenta pela turbulência e, se os pagamentos não forem efetuados nesta quarta-feira, acontecerão na manhã de quinta-feira (11). Os serviços nos espaços públicos continuam sendo prestados normalmente.