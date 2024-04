Rio Grande realiza catalogação de 8 mil árvores urbanas

A base de dados do programa ProArbo, da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Grande, no Sul do Estado, chegou em abril à marca de 8 mil árvores no município detalhadas e registradas. A iniciativa permite a criação de uma base de dados georreferenciadas sobre a diversidade de espécies de árvores dos principais centros urbanos da cidade. Todas as informações coletadas são cadastradas em um aplicativo, criado especialmente para o estudo.

Mil destas árvores foram registradas nos últimos dois meses, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura. A equipe do programa foi reforçada com técnicos de nível superior e estagiários da área. Os técnicos envolvidos vêm atuando, nos últimos dias, nas regiões do Lar Gaúcho, Navegantes e Cidade Nova e, na sequência, darão início ao estudo nas áreas da Avenida Senador Salgado Filho e Vila Militar.

O está sendo executado por professores, técnicos e alunos da Ufpel, com quem a Prefeitura de Rio Grande firmou convênio para a execução do projeto. A equipe faz a análise individualizada da arborização e desde o início do ano tem percorrido ruas, praças e parques de Rio Grande para, com auxílio da aplicação, registrar informações específicas de cada árvore, como a situação fitossanitária e possíveis conflitos existentes entre a vegetação e fiações elétricas e calçadas, por exemplo.

Além de examinar as condições de saúde das árvores, também é feito um registro georreferenciado e individualizado, para que todos esses dados estejam mapeados no aplicativo e à disposição da SMMA. Assim, cada indivíduo tem sua posição geográfica indicada no aplicativo.

Recentemente, a equipe do programa realizou uma apresentação sobre o tema ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema) para dar ciência aos membros sobre o andamento da proposta e sobre a situação encontrada em Rio Grande. Naquele momento, 7.200 indivíduos haviam sido verificados e computados, dados que serviram de base para o cenário apresentado aos conselheiros.

Considerando este contexto, 41% do montante eram consideradas árvores de grande porte, com 10m de altura ou mais, além de 35% pequenas, com menos de 5m, e 24% definidas como médias, com altura entre 5m e 10m, índices que são bastante semelhantes aos que foram verificados sobre o diâmetro da copa.

Comprovando uma tendência já esperada sobre a arborização, 62% das árvores eram exóticas, sendo apenas 32% nativas da região, o que reflete diretamente na quantidade de problemas verificados. Apesar disso, quanto à situação fitossanitária, 66% eram considerados indivíduos em estado bom ou saudável e apenas 9% se encontravam em situação péssima.

De acordo com o trabalho realizado a campo, 49% da arborização tinha problemas que podem ser verificados visualmente, como pragas. Outros 28% possuíam parasitas e 23% doenças fúngicas. Já sobre a estabilidade da árvore, 90% estavam em equilíbrio, mas 10% demonstravam uma posição de desequilíbrio, o que pode contribuir para a queda em situações de ventos fortes, por exemplo.

Além disso, 96% da arborização apresentava afloramento das raízes, ou seja, raízes expostas, o que é justificado pelo solo pouco profundo da cidade. Destas, 64% acabavam afetando de alguma forma a mobilidade urbana.

Sobre o tema, também chama a atenção que cerca de 80% das árvores estavam em alguma situação de conflito com elementos de urbanização, como redes de energia, iluminação pública, mobilidade, entre outros.

Após computados, esses diagnósticos irão formar uma grande base de dados que será utilizada para a gestão da arborização da cidade. Assim, será possível recomendar as prioridades de arborização das grandes avenidas, ruas e praças, apontando as espécies adequadas para estes plantios de acordo com suas características e legislação vigente.

Além disso, a secretaria planeja a produção de um Guia Digital de Arborização Urbana e a atualização do Plano Municipal de Arborização.