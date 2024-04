Erechim tem disponibilidade de 2.760 vagas de emprego em 130 empresas da cidade

O município de Erechim, no Norte gaúcho, tem 2760 vagas abertas de emprego em mais de 130 empresas do município, segundo dados do Sine Erechim, órgão vinculado à Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

Conforme a diretora do Sine em Erechim, Mariana Pazzet de Azevedo, a grande maioria destas ofertas está no setor industrial. "Há muitas vagas de auxiliar de linha de produção, soldador, pedreiro e algumas de escritório nestas empresas. Entre as empresas com mais de 100 vagas a serem preenchidas, temos a Comil, Peccin, Master, Randon Triel HT, Aurora Aves e Suínos. Além disso, as farmácias estão com muitas oportunidades de emprego e, também, há vagas para pessoas com deficiência (PcD)", comenta a diretora.

"Esta quantidade de vagas abertas está relacionada ao crescimento do mercado de trabalho de Erechim, empresas novas que estão se estabelecendo aqui, aumento da produção industrial e das vendas destas empresas, que já estão em operação no município. Isso gera mais empregos. Porém, muitas pessoas estão querendo ficar no seguro-desemprego e na informalidade, e muitas atividades têm baixa remuneração", explica a diretora.

Com relação ao programa Menor Aprendiz, a diretora Mariana explica que estas vagas são repassadas para Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (Accie) ou o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). "Pedimos aos interessados que se inscrevam nestes locais, encaminhamos para estas instituições", observa ela.

A diretora ressalta que o Sine Erechim também anuncia os cursos e treinamentos disponíveis para qualificação profissional promovidos pela Prefeitura de Erechim, Senac, Sindicato Rural, entre outros.

Segundo o prefeito Paulo Polis, o município promoveu cursos gratuitos, em três anos, de capacitação profissional para melhorar a qualidade do trabalhador e ampliar a sua empregabilidade. "Foram cursos pelo programa Qualificar Erechim Empregos de soldagem Mig, Tig, alunínio e aços inoxidáveis, em mecânica, elétrica e injeção automotiva, informática, solidworks e elétrica industrial, em, praticamente, todas as áreas com demandas por profissionais no município. Tudo isso associado a três Feirões de Emprego, que aproximam as empresas do trabalhador".