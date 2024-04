Estrela oferece curso de Alemão

Celebrando os 200 anos de imigração alemã no Brasil, que serão completados no dia 25 de julho, o Governo de Estrela, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Estrela (Setcel), em parceria com o Colégio Martin Luther (CML) e com o Núcleo Cultural de Estrela, oferece o Curso de Alemão - Módulo Único para Iniciantes.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril, e devem ser realizadas na Casa de Cultura Bertholdo Gaussmann, a sede da Setcel. São 25 vagas disponíveis além da possibilidade de lista de espera para o segundo semestre. O valor da inscrição é de R$ 50,00, e os interessados devem ter idade mínima de 18 anos. As aulas acontecerão às segundas-feiras, das 19h às 20h30min, nas dependências do Colégio Martin Luther, e terão início já na próxima segunda-feira (15) e término no dia 29 de julho de 2024.

O titular da Setcel, Joel Mallmann, ressalta a importância histórica de incentivar o idioma que tem relação com a colonização no município. "A língua alemã aqui no Brasil passou por dois momentos de grande dificuldade, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando foi proibida, e acaba sendo resgatada, ao longo dos anos. Percebemos também o interesse da população em aprender este idioma, e novamente, com a parceria e com o sucesso do ano passado, vamos possibilitar de uma forma acessível o curso", salienta o secretário.