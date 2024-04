BM inaugura sede própria em Taquari

Foi inaugurada nesta quarta-feira (10), uma sede da Brigada Militar em Taquari. Pela primeira vez, a corporação passará a ter um espaço próprio para as suas atividades e atendimento à população.

O prédio, localizado na continuidade da Rua Cleonita Viana, em frente à agência do Sicredi, tem 485m², com dois pavimentos. O terreno e o prédio foram doados pelas empresas Marozal Logística e Mabri Transportes, de Triunfo, com contrapartida de R$ 100 mil da Prefeitura Municipal, através de convênio assinado com o governo do Estado. A mobília e os equipamentos foram adquiridos com recursos oriundos de fundos do poder judiciário, do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública (Consepro) e doações de empresas locais. O investimento total corresponde a mais de R$ 1,5 milhão.

A Brigada Militar atua no município há cerca de 170 anos. "Documentos remontam a presença da BM em Taquari já em 1850", conta o comandante. O grupo sempre trabalhou em espaços cedidos pelas empresas ou alugados.