Garibaldi realiza Festival do Grôstoli de 19 a 21 de abril

A 3ª edição do Festival do Grostoli, em Garibaldi, ocorrerá na próxima semana, nos dias 19 a 21 de abril, e terá também uma feira de artesanato com presença de 25 artesãos. Serão comercializados toalhas, tapetes, mandalas, brincos, colares, tecidos, quadros, vestuários e objetos decorativos.

Além disso, o evento terá atrações artísticas variadas e gastronomia, como também haverá um espaço gratuito de recreação infantil, com brinquedos infláveis. Os visitantes poderão, ainda, realizar passeios de Tim-Tim, caminhão de guerra GMC de 1944 adaptado para o transporte turístico no município, ao custo promocional de R$10, com saída nas imediações do evento.

O Festival do Grostoli é uma realização da Prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e Grupo RBS. O evento tem como patrocinadores a Cooperativa Vinícola Garibaldi, Moinho Nordeste, Nostrali Cidadania Italiana e Unimed Nordeste-RS, com apoio da Emater e CIC Garibaldi.