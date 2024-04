RGE tem 34 vagas para eletricistas em 19 municípios do RS

A Rio Grande Energia (RGE) está com 34 vagas disponíveis para moradores de 19 cidades de sua área de concessão para atuar como eletricista junto à empresa. As inscrições são até 20 de abril. As vagas são destinadas a homens e mulheres, maiores de 19 anos, com Ensino Fundamental completo, CNH Categoria B - válida e definitiva e residam nas cidades de Agudo, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Sinimbu, Sobradinho, Taquari ou Vacaria. Os interessados devem fazer sua inscrição pelo link grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas.