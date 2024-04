Ivoti abre inscrições para concurso público

A prefeitura de Ivoti está com inscrições para seu concurso público. As vagas são abertas para cargos que vão desde nível de escolaridade fundamental até superior, com salários entre R$2.077,40 e R$9.171,72. Os interessados podem se inscrever até às 17h do dia 2 de maio e o cadastro deve ser feito pela internet. A coordenação técnica e aplicação do processo será da Fundação La Salle.