Estado investirá R$ 18,6 milhões em escola de Cruz Alta

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (9), o contrato para o início da reconstrução e da ampliação do prédio da Escola Estadual de Educação Básica Margarida Pardelhas, em Cruz Alta.

O investimento de R$ 18,6 milhões está contemplado no Programa Lição de Casa, coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, e beneficiará cerca de 800 estudantes.

Estiveram presentes na cerimônia o vice-governador Gabriel Souza, a secretária adjunta de Educação, Stefanie Eskereski, a secretária em exercício de Obras Públicas, Zilá Breitenbach, a diretora da escola, Viviane dos Reis Knachaka, e o representante da empresa que executará a obra, Valdeci Stiler.

Gabriel Souza salientou que a iniciativa permitirá a capacidade de atendimento da escola para até 2 mil alunos.

A estrutura física da escola será completamente reformada e receberá uma ampliação por meio da construção de novos blocos, aumentando a capacidade de alunos atendidos e qualificando o espaço. A empresa vencedora da licitação foi a Valdeci Stiler & cia LTDA. A estimativa é de que a obra seja entregue no segundo semestre de 2025.

A área total de intervenção é de 8,06 mil m2, dos quais 6,4 mil m2 referem-se à reforma de espaços existentes e 1,6 mil m2 à construção de novos espaços.

Após a assinatura do contrato, será emitida a ordem de início e a empresa vencedora da licitação terá até cinco dias úteis para começar os serviços.

Local tradicional para a comunidade escolar de Cruz Alta, a Escola Margarida Pardelhas aguardava a obra de reconstrução e ampliação de sua estrutura há mais de dez anos.

O nome da escola se dá em referência à professora Margarida Pardelhas, que teve entre seus alunos Erico Verissimo, símbolo da literatura do Estado.

Referência na educação para o noroeste do Rio Grande do Sul, a escola completou 110 anos no dia 8 de março.