Enchente de 2023 em Lajeado foi a maior em 150 anos

Para que a população consiga avaliar melhor os riscos de uma inundação, os pesquisadores recomendam que seja realizado um estudo detalhado do rio Taquari durante as cheias de grande magnitude, com ênfase para a análise da declividade da linha d'água, ao longo de todo o trecho no município de Lajeado e em outras cidades ao longo do rio. Além disso, recomendam que sejam elaboradas e disponibilizadas, de forma ampla e transparente, as chamadas cartas-enchente, que são mapas da área inundada correspondente a cada valor de referência medido na régua do posto fluviométrico.

Além disso, o trabalho também revelou que a marca da cheia de novembro de 2023 se iguala à de 1941, o que torna o ano de 2023 como aquele em que duas das três maiores inundações registradas na cidade aconteceram. Os dados também apontam que 2023 teve sete elevações do nível do rio Taquari acima dos 17 m (seis delas atingindo mais de 19 m - a cota de inundação entre Estrela e Lajeado), se igualando aos anos de 1983 e 1984, quando também sete elevações foram registradas. Esses são os três anos compreendidos entre 1939 e 2023 com os maiores números de elevações.

Pesquisadores combinaram análises de diferentes fontes e dados compreendidos num intervalo de 84 anos, configurando uma série histórica de cheias entre 1939 e 2023. A pesquisa, elaborada na forma de um parecer detalhado, analisou as observações sistemáticas e as marcas físicas das cheias do rio, especialmente na cidade de Lajeado, e concluiu que a cheia de setembro do último ano superou em 66 cm a marca da inundação de 1941, tida como a maior na cidade até então.

Um recente estudo técnico realizado por pesquisadores da Universidade do Vale do Taquari - Univates, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Ufrgs e do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) revisou e consolidou dados, revelando resultados inequívocos sobre a amplitude das cheias no rio Taquari em Lajeado em 2023, ano em que houve duas inundações de grandes proporções na bacia hidrográfica Taquari-Antas, uma em setembro e outra em novembro.

Cheia de 2023 foi 66cm mais alta que a da enchente de 1941

O ano de 2023 foi marcado por diversas inundações no rio Taquari-Antas, especialmente no trecho médio e inferior da bacia hidrográfica. Duas inundações com magnitude extrema foram registradas, uma em setembro e outra em novembro, com impactos significativos entre as cidades de Santa Tereza (na Serra) e Taquari (no Vale do Taquari).

As comparações revelaram que a maior parte das marcas de cheia encontradas no pilar do prédio do Ceat, no centro da cidade, é consistente com as observações sistemáticas nos postos fluviométricos e no porto fluvial de Estrela. A única exceção é a marca de uma cheia de 1940, que está posicionada, no pilar do prédio do Ceat, mais de dois metros acima de onde deveria estar.

De acordo com a comparação entre marcas das duas cheias no prédio do Ceat, a inundação de setembro de 2023 superou, em 51 cm, a cheia de 1941 no centro da cidade de Lajeado. Além disso, a comparação de marcas recentes e marcas históricas no prédio do Ceat mostra que a cheia de novembro de 2023 registrou, aproximadamente, o mesmo nível que a grande cheia de 1941. A cota máxima da cheia de 5 de setembro de 2023, medida na régua do posto fluviométrico atualmente em operação no rio Taquari no trecho em frente ao Centro Histórico de Lajeado, é 29,53 metros.

Esta cota máxima corresponde à altitude ortométrica de 28,98 metros. A altitude ortométrica é a medida da altura de um ponto em relação a uma superfície de referência definida, geralmente o nível médio do mar. A cota máxima ajustada da cheia de 5 de maio de 1941, medida na régua do antigo posto fluviométrico que estava em operação na época no mesmo trecho do rio Taquari, é 22,72 m. Esta cota máxima corresponde à altitude ortométrica de 28,32 metros. Caso as réguas do Porto de Estrela, ou caso o posto fluviométrico atualmente em operação (posto número 86879300) estivessem em operação em 1941, a cota máxima que teria sido observada na régua seria de 28,87 metros.

Esses valores divergem do valor de 29,92 metros, que frequentemente é citado como a cota máxima para a cheia de 1941. A explicação para essa divergência foi encontrada nas análises realizadas na presente nota técnica e está relacionada a um erro na estimativa da altitude ortométrica do zero da régua do antigo posto fluviométrico número 86870000, que estava em operação em 1941. O valor de 29,92 metros atribuído à cota máxima da cheia de 1941 está equivocado.

Isso significa que a cheia de setembro de 2023 atingiu um nível 66 cm mais alto do que a cheia de maio de 1941. Com base nos resultados das análises, foi concluído que a cheia de setembro de 2023 superou a grande cheia de maio de 1941, com uma diferença de 51 cm, se considerada a diferença entre as marcas de cheia no prédio do Ceat, ou de 66 cm, se considerada a diferença no monitoramento sistemático.



Ainda não é possível afirmar com certeza, porém não é improvável que a cheia de setembro de 2023 tenha sido a maior cheia do rio Taquari em Lajeado em todo o período desde o início da colonização europeia na região, na segunda metade do século XIX. Para que isso possa ser afirmado, será necessário obter uma estimativa acurada do nível máximo atingido pelo rio Taquari durante a cheia de 1873, em um trabalho que ainda está em andamento, sendo realizado pelos pesquisadores.

O grupo que realizou o trabalho técnico ressalta que, embora a análise apresentada permita concluir que a cheia de 1941 não atingiu os 29,92 metros, e que o nível de 29,92 nunca foi atingido por nenhuma medição no período de 1939 até 2023, não é impossível que o rio Taquari, junto ao centro de Lajeado, possa atingir o nível de 29,92 metros, ou valor semelhante, em uma futura cheia.