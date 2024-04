UCS abre inscrição para bolsas de licenciatura

A Universidade de Caxias do Sul abriu a oferta de 221 bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de licenciatura, na modalidade presencial, distribuídas entre os campi de Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

A possibilidade é voltada aos alunos ingressantes nos semestres letivos 2024/2, em curso, com ingresso até o mês de maio, e 2024/4, até o preenchimento das vagas. A classificação demanda a participação no processo seletivo regular para os cursos de graduação da Universidade e obedece critérios como o limite de renda familiar mensal per capita.

No cronograma deste primeiro semestre, as inscrições estão abertas até o dia 26 de abril, data limite para o agendamento e apresentação da documentação solicitada no edital e anexos disponíveis no site ucs.br/site/graduacao/prouni/, no item Bolsas de Estudo - Licenciaturas, que reúne todas as informações sobre o processo e a ficha de inscrição. A efetivação da matrícula para os aprovados ocorrerá entre os dias 7 e 10 de maio.

Os cursos contemplados são os de Artes, Ciências Biológicas, Dança, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras - Português, Letras - Inglês, Matemática, Música, Pedagogia e Química.

A UCS oferece licenciaturas para a formação de professores antes ainda de constituir-se em Universidade. História, Letras, Pedagogia e Filosofia, para citar alguns exemplos, são licenciaturas que existem desde o início dos anos 1960 na Instituição. Esse propósito impulsiona diferentes ações, a exemplo da participação no Programa Professor do Amanhã, do governo Estadual. A partir dele, foram oferecidas neste mês de março quase 100 vagas para ingresso nas licenciaturas em História, Letras, Matemática, Ciências Biológicas e Geografia de forma gratuita, com os participantes ainda recebendo bolsa no valor de R$ 800 mensais.

Como o número de interessados superou a quantidade de bolsas disponíveis pelo Programa Professor do Amanhã, a UCS, enquanto instituição comunitária, volta a oferecer oportunidade especial para ingresso em cursos de licenciatura na modalidade presencial.