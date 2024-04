Brechó solidário da Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves ocorre até sábado

O Brechó Solidário da Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves segue aberto ao público até este sábado (13). A iniciativa convida a população a conferir as peças, em bom estado de conservação, das 10h às 16h, sem fechar ao meio-dia. No brechó, é possível encontrar roupas variadas, femininas, masculinas e infantis, de diversas estações. Entre novas e usadas, todas as peças têm sua qualidade garantida pelas voluntárias da Liga, que fazem a triagem dos itens e organização para a venda das peças de vestuário. Outro atrativo são os preços acessíveis. Todo o montante arrecadado é revertido para a manutenção dos serviços beneméritos prestados pela entidade, no acolhimento e amparo de pacientes acometidos pelo câncer e seus familiares. O Centro Assistencial Andressa Zietolie, sede da Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves, fica na rua Ramiro Barcelos, número 580, Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3451.4233.