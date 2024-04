Avenida Xavantes em Cruz Alta será revitalizada

A Prefeitura de Cruz Alta realizou a cerimônia de início da obra de revitalização da Avenida Xavantes.

Com um investimento total de cerca de R$ 1.400.000, o projeto será executado em duas etapas. O trecho I, entre a Rua Mariz e Barros e a Avenida Dokorn, receberá a implantação de ciclofaixa e caminhódromo compartilhados com prismas para separação da via, sinalização horizontal e vertical e duas faixas elevadas, além da implantação de rampas de acessibilidade em passeios públicos.

O trecho II, entre a Avenida Dokorn e a Faixa de Domínio da RS-342, contará com novo piso em concreto paginado no canteiro central para caminhódromo e ciclofaixa, além de balizadores em ambos os lados, e quatro faixas elevadas, sinalização de trânsito e paisagismo com cerejeiras do Japão.

O trecho I da obra será custeado por emenda do deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP), de R$ 253.665,00.

As melhorias visam qualificar o espaço existente e propiciar maior conforto, segurança e acessibilidade aos usuários, melhorando questões de mobilidade urbana na localidade, e incentivando outros meios de transporte e lazer ativo para população. Toda a intervenção urbana respeitará a código de trânsito brasileiro e outras normativas pertinentes, informou a assessoria de imprensa da prefeitura.

O ato contou com a presença da prefeita Paula Rubin Facco Librelotto, do deputado federal Pedro Westphalen, do deputado estadual licenciado Rafael Braga, do vice-Prefeito Luciano Ardenghi, da secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana Bárbara Vieira Nogueira, do secretário da Cidadania João Marangon, do coordenador municipal de Obras Marino Marangon, do presidente da Câmara de Vereadores, Zeca Amaral, vereadores, lideranças comunitárias da região e membros da comunidade local.