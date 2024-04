Oficina mecânica para mulheres abre inscrições em Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul informa que estão abertas as inscrições para o workshop Mecânica de Batom, promovido pela Escola Pública de Trânsito. O evento é gratuito e ocorrerá na próxima terça-feira (16), das 19h às 22h, junto às instalações da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). Estão sendo ofertadas 50 vagas e todas as participantes ganharão certificado de participação.

Na oficina, as mulheres participarão de atividades teórico-práticas sobre manutenção preventiva dos automóveis nas esferas mecânica e hidráulica. O evento é ministrado pelo gerente da Escola Pública de Trânsito, Carlos Beraldo, que alerta às participantes que elas terão oportunidade de realizar ações como a troca do pneu e a verificação de componentes do motor, como aferição das medidas de água e óleo.

A etapa teórica ocorre no auditório da SMTTM e a parte prática no estacionamento da unidade. São cerca de três horas-aula. Para se candidatar às vagas, é preciso enviar um e-mail contendo telefone e nome completo, além do RG ou CPF, para [email protected]

Em caso de dúvidas, a Escola Pública de Trânsito (EPT) atende a comunidade por meio do telefone (54) 3290-3900, nos ramais 7946 e 7947.