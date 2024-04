HSVP lança serviço especializado em Medicina do Esporte em Passo Fundo

O Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, irá inaugurar na próxima sexta-feira (12) o serviço de Medicina no Esporte, na Unidade de Relacionamento da instituição no Passo Fundo Shopping, destinado a adeptos de diferentes modalidades esportivas em níveis amador, intermediário ou profissional.

Conforme o diretor técnico médico, Adroaldo Mallmann, o novo serviço vai cuidar de todos os aspectos que envolvem a saúde do atleta. "Vamos atender essa parcela da população, de modo especializado, para que a prática do esporte traga a elas os objetivos almejados e não problemas, como lesões causadas pela prática inadequada da atividade ou transtornos decorrentes de uma má alimentação", explicou o diretor, por meio da assessoria de imprensa do hospital.

A equipe, composta por médicos e fisioterapeutas especialistas na área, vai realizar consultas e acompanhamento, e a prescrição de testes físicos, avaliações cardiológicas e exames laboratoriais.

Atualmente, a Secretaria de Esportes de Passo Fundo tem, aproximadamente, 10 mil atletas cadastrados. Se levar em consideração aqueles que não participam de competições, estima-se que cerca de 20 mil pessoas praticam de forma regular alguma atividade física ou esportiva no município.

A marcação de consultas ou exames na unidade deve ser feita pelo telefone (54) 2103 4131 ou pessoalmente, no piso térreo do Passo Fundo Shopping. O espaço fica aberto de segunda a quinta-feira, das 7h ao meio-dia e das 14h às 16h, nas sextas-feiras das 14h às 19h, e aos sábados pela parte da manhã. Os atendimentos e exames de Medicina do Esporte serão realizados em horários exclusivos agendados diretamente com a secretaria.