Gramado abre novo centro de saúde no bairro Moura

A prefeitura de Gramado inaugurou, na sexta-feira (5), o Centro de Saúde Vereador Eugenio Hencke, localizado na Rua Josias Martinho, N° 500, no bairro Moura, que também atenderá moradores dos bairros Dutra, Mato Queimado e região.

Com 890 metros de área construída, o espaço tem salas em estrutura modular completa. O investimento foi de R$ 5.126.440,00, incluindo a instalação dos módulos, redes elétrica e hidrossanitária. Já a pavimentação do entorno da unidade foi executada pela Secretaria de Obras.

Segundo o secretário de Saúde, Jeferson Moschen, o novo Centro de Saúde substituirá o espaço que atualmente funciona junto à Escola Municipal Dr. Carlos Nelz - CAIC, permitindo assim a criação de novas salas de aula na instituição. "Essa estrutura física possibilitará que a comunidade local seja beneficiada com diversos serviços de saúde, contando com profissionais de diferentes áreas e fácil acesso aos moradores", avalia Moschen. O nome do Centro de Saúde é uma homenagem a Eugenio Hencke, um ex-vereador e morador do bairro Moura que muito contribuiu com a cidade de Gramado.

O espaço ainda receberá alguns ajustes finais e a perspectiva é de que inicie o atendimento à população nos próximos dias, após deliberação da Vigilância Sanitária Municipal, em conjunto com a Estadual, assim como a liberação do PPCI - Plano de Prevenção Contra Incêndio por parte do Corpo de Bombeiros.