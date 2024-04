São Leopoldo lança programação dos 200 anos da imigração alemã

A tradição germânica inspirou as apresentações artísticas e o coquetel do lançamento da agenda do bicentenário da imigração alemã no Brasil e dos 200 anos de São Leopoldo. O ato aconteceu, na plenária do Comitê Municipal do bicentenário, realizada no Teatro Municipal com a presença de representantes do governo municipal e da sociedade civil.

O calendário apresentado tem agendas de abril a setembro. Entre as atividades, estão a São Leopoldo Fest, concerto da Ospa, celebração dos 150 anos da Ferrovia no Rio Grande do Sul, inauguração do monumento do bicentenário, aniversário de 50 anos do Centro Cultural e a Feira do Livro.

O secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais, Marcel Frison, fez a apresentação e anunciou novos membros do Comitê, entre eles o idealizador da São Leopoldo Fest Dagoberto Goulart. O cronograma contempla ainda visita às obras do patrimônio histórico do município: Casa da Feitoria, Praça do Imigrante e rua Independência, eventos como baile, seminários, almoços com autoridades, com ações organizadas pela prefeitura e pelas organizações civis.

De acordo com Frison, as atividades podem ser complementadas durante o ano e devem ocorrer até dezembro. "Estamos de braços abertos para receber quem quiser participar do Comitê e trabalharmos juntos para fazermos este grande momento do bicentenário", convidou o secretário Marcel.

O representante do governo estadual, Rafael Gessinger, destacou que São Leopoldo tem uma importância estratégica, berço da imigração alemã. "A celebração do bicentenário tem a ver com muitas dimensões Transmito a saudação do governador e do secretariado e cumprimento pelo esforço de São Leopoldo para que o bicentenário seja histórico para todos", afirmou.