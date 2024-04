Fornos artesanais são inaugurados em praça de Estrela

A tradição culinária de Estrela ganha um reforço neste sábado (6) com as primeiras produções do Forno da Praça. O espaço comunitário destinado para o incentivo da produção, comercialização e capacitação em torno da gastronomia local será inaugurado a partir das 8h, na Praça Henrique Roolaart, espaço que também terá melhorias entregues à população após sofrer com os danos recorrentes das últimas enchentes e vendavais.

O novo espaço está localizado no coração da cidade de Estrela, tanto por sua localização central como também proximidade com outro ponto de referência quando o assunto são sabores e delícias: a Feira do Produtor. A estrutura ficará ao lado do espaço já conhecido dos moradores e turistas e pretende reforçar essa identificação.

O projeto é inspirado em modelo de sucesso implementado e localizado na Praça das Etnias, em Gramado. Serão três fornos que contarão com agendamento para o uso ao longo da semana. Haverá um responsável pela organização e limpeza do local, que conta com uma cozinha industrial aprovada pela vigilância sanitária que é equipada para a preparação dos alimentos e armazenamento dos ingredientes e utensílios.

Uma das assessoras do projeto, Regina Mallmann, dá detalhes do projeto. "Queremos que o forno, mais do que um espaço de uso para produtores, cozinheiros e outros, se torne um local de integração, amizade e desenvolvimento de negócios. Será próprio para pessoas produzirem seus produtos artesanais, de certa forma, em maior escala, o que talvez não conseguem em suas casas, e também aproveitem para a troca de receitas e fortalecimento de amizades. Visa-se também a potencialização, sendo que também será próprio para oficinas profissionalizantes, seja de alunos ou mesmo jovens e adultos, inclusive através dos cursos desenvolvidos pela Ceiteq", explica.