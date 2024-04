Alunos de Santa Cruz do Sul terão R$ 150,00 para o material escolar

Os alunos da rede municipal de Santa Cruz do Sul contarão com um reforço financeiro para a aquisição de itens da rotina estudantil. A prefeita Helena Hermany assinou, nesta quinta-feira (4), a autorização para a abertura da licitação do Vale Mais Educação. O cartão garantirá um benefício de R$ 150 aos estudantes de escolas de educação infantil e ensino fundamental do município para a exclusiva aquisição de material escolar.